شكرا لقرائتكم خبر عن 10 لاعبين مرشحون للحصول على راحة بالأهلي بعد القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوي مارسيل كولر المدير الفني للأهلي منح عدد من اللاعبين الأساسيين راحة سلبية من المشاركة في المباريات المتبقية من عمر مسابقة الدوري المصري، فور الانتهاء من مباراة القمة ضد الزمالك غدا الخميس والمؤجلة من الأسبوع الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويخطط كولر لإراحة كل من علي معلول ومحمد عبد المنعم ومحمد الشناوي ومحمد هاني ومروان عطية واليو ديانج وبيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا وياسر إبراهيم.

وحسم الأهلي لقب الدوري بعد هزيمة بيراميدز من سيراميكا الأخيرة حيث توقف رصيد بيراميد عند 67 نقطة في المركز الثاني ويتبقى له مباراتين على ختام الدوري، بينما يحتل الأهلي الصدارة برصيد 75 نقطة ويتبقى له 5 مباريات.

ويترقب مسئولو النادى الأهلى وصول إخطار، اليوم الأربعاء، من الاتحاد الدولى فيفا برفع الإيقاف عن المالى أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق الأحمر من أجل إشراكه فى مباراة القمة أمام الزمالك.

وأنهى النادى الأهلى أزمة المالى آليو ديانج لاعب الفريق التى أثيرت على مدار الساعات الماضية، حيث سدد مسئولو القلعة الحمراء بسداد 220 ألف دولار للاتحاد الدولى "فيفا" أمس الثلاثاء، تُمثل غرامة ضد ديانج التى تسببت فى إيقاف اللاعب.

وخاطب مسئولو القلعة الحمراء الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" من أجل إنهاء هذه الأزمة خلال الساعات الماضية وسداد غرامة وكيل اللاعب المالى لعدم إيقاف اللاعب المالى.

وكان اتحاد الكرة المصرى قد تلقى خطابا من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) لإبلاغه بإيقاف أليو ديانج لمدة 6 أشهر، بسبب عدم قيام ديانج بتسديد مستحقات وكيل أعماله السابق، من صفقة انضمامه للأهلى قادما من مولودية الجزائر قبل أن يُسدد الأهلى الغرامة اليوم ليُخطر الفيفا نظيره المصرى باستلام المبلغ وتنتهى الأزمة سريعاً ويكون من حق اللاعب المشاركة مع الفريق فى المباريات المقبلة.

واتفق الأهلى مع ديانج على سداد المبلغ بالكامل لوكيله السابق، على أن يتم خصمه من مستحقات اللاعب المالية على دفعات.

وتوج الأهلى بلقب الدورى المصرى لموسم 2022-2023 بعد خسارة بيراميدز أمام سيراميكا 1-2، فى المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدورى المصرى لكرة القدم.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى الثامنة والنصف مساء غد الخميس على استاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى المصري.