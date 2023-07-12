شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن قائمة مباراة القمة أمام الأهلي غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة الأهلي المقرر لها غدا الخميس باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز. وتضم القائمة كلا من: حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي . خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - حاتم سكر . خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"- أحمد عبد الرحيم " ايشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي . خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - محمد صلاح.

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