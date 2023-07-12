شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يتعادل سلبيًا مع الاتحاد السكندري في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة فريق المقاولون العرب أمام نظيره الاتحاد السكندري، في اللقاء الذي يجمعهما اليوم الأربعاء على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين، وقبل الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وضم تشكيل الاتحاد كلا من: "حراسة المرمى صبحي سليمان، وخط الدفاع محمد صالح ومصطفى ابراهيم وأحمد فهد وعبدالغني محمد، وفي الوسط ناصر ناصر ومحمد محمود ومورو ساليفو ومحمد فارس وإسلام عبد النعيم، وفي الهجوم مابولولو". ويجلس على مقاعد البدلاء: "عمرو خليل و ابراهيم حسن ومحمود عبدالعزيز واوستن اموتو واحمد عيد وعموري وصبري رحيل وحامدين والسيد سالم". وجاء تشكيل المقاولون على النحو التالي: " حراسة المرمى محمود أبو السعود خط الدفاع أمير عابد وأحمد علاء وأحمد الشيمي وأحمد فوزي وأحمد عاطف قطة خط الوسط جوزيف اوشايا و فاروق نورالدين وعمر سافيولا وعمر فايد وفادي فريد وفي الهجوم جون اوكلي". وعلى مقاعد البدلاء: "أحمد عربي ويوسف الجوهري ومحمد سالم ومحمد مجلي وأحمد تمساح والحبيب أحمد ومحمد شوقي ولؤي وائل ومحمد عبدالناصر"

يحتل فريق الاتحاد السكندرى بقيادة مدربه الصربي زوران، المركز الثامن بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 42 نقطة حيث حقق الفوز في 12 مباراة و التعادل في 6 مباريات و الهزيمة في 14 مباراة.

فيما يحتل نادي المقاولون العرب المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 43 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 32 مباراة، حيث فاز المقاولون في 9 مباريات وتعادل في 16 لقاء، وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 34 هدفاً واستقبلت شباكه 29.