شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتفقد استاد القاهرة للاطمئنان على جاهزيته لقمة الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على تفقد استاد القاهرة الدولى للاطمئنان على جاهزيته لاستقبال مباراة القمة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك، فى إطار مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالى.

ورافق وزير الرياضة خلال جولته وليد عبد الوهاب المدير التنفيذي لاستاد القاهرة، ومن جانبه وجه وزير الرياضة رسالة لجماهير الفريقين بأن تكون المباراة تحت شعار "شجع منتخب مصر ولا للتعصب".

كما اطمأن صبحي على جاهزية أرضية الملعب لاستقبال مباراة القمة والمقرر إقامتها غدا الخميس، وأكد صبحى ثقته في تقديم الفريقين لمباراة كبيرة، وخروجها بالصورة التى تعكس المستوى الكبير للكرة المصرية وريادتها، مشيرا إلى أن مباراة الأهلى والزمالك تظل مباراة قمة عربية وأفريقية، ويتابعها الملايين من المشجعين والمحبين لكرة القدم.

يذكر أن المباراة بين الأهلى والزمالك من المقرر إقامتها غدا الخميس فى الثامنة والنصف مساء على استاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.