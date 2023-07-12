شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب يكشف صعوبات رابطة الأندية والتحديات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عماد متعب، نائب رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن الرابطة كان لديها طموح وكان أيضا أمامها صعوبات منذ موسمها الأول.

وتحدث متعب في تصريحات عبر الحساب الرسمي لرابطة الأندية قائلا: "واجهنا صعوبات من وجود مؤجلات، فكان هدفنا تعديل كل الأمور للوصول إلى دوري منتظم".

وواصل نائب رئيس الرابطة: "حاولنا الوصول لدوري منتظم من أول عام، والموسم الثاني الدوري انتهى بشكل أفضل من الموسم قبل الماضي، وفي الموسم القادم نتمنى أن ينتهى في مواعيد طبيعية".

واستكمل نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق: "الدوري المصري واحد من أقوى الدوريات في المنطقة العربية، شعبية كبيرة، من حق الجمهور أن يشاهد دوري منتظم بصورة جيدة بوجود جماهير".

وأتم متعب تصريحاته: "سنحاول زيادة عدد الجماهير في الموسم المقبل بموافقة الجهات الأمنية، ونسعى أيضا أن يكون تصوير المباريات بشكل مميز".