شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل المران الأخير للأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق الزمالك غدًا ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، استمرت لمدة نصف ساعة، شرح خلالها الجهاز الفني بعض التعليمات الفنية. وقاد أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، مرانًا بدنيًّا متنوعًا للاعبين مع بداية فقرات المران الجماعي.

وأدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات متنوعة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين بثلاثة فرق، وشهدت تنفيذ بعض التعليمات الفنية حددها المدير الفني.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في الثامنة والنصف مساء غد الخميس على استاد القاهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الممتاز.