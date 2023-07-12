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الأهلي يضم 22 لاعبا لمواجهة الزمالك بقيادة أليو ديانج

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القاهرة - سامية سيد - أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة الزمالك المقرر لها الثامنة والنصف مساء غد الخميس، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة .

 

وضمت القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

 

خط الدفاع: محمد هاني وخالد عبد الفتاح ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول.

 

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وأحمد القندوسي وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة، وحسين الشحات وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ومحمد الضاوي كريستو.

 

خط الهجوم: ومحمد شريف ومحمود كهربا.

 

 

وشهدت القائمة ضم المالي أليو ديانج لاعب خط وسط الأهلي رغم قرار إيقافه، حيث يترقب المارد الأحمر وصول إخطار من الاتحاد الدولي الفيفا برفع الإيقاف بعد إنهاء أزمة مستحقات وكيل أعماله.

 

وكان اتحاد الكرة المصرى قد تلقى خطابا من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) لإبلاغه بإيقاف أليو ديانج لمدة 6 أشهر، بسبب عدم قيام ديانج بتسديد مستحقات وكيل أعماله السابق، من صفقة انضمامه للأهلى قادما من مولودية الجزائر قبل أن يُسدد الأهلى الغرامة اليوم ليُخطر الفيفا نظيره المصرى باستلام المبلغ وتنتهى الأزمة سريعاً ويكون من حق اللاعب المشاركة مع الفريق فى المباريات المقبلة.

 

واتفق الأهلى مع ديانج على سداد المبلغ بالكامل لوكيله السابق، على أن يتم خصمه من مستحقات اللاعب المالية على دفعات.

 

وتوج الأهلى بلقب الدورى المصرى لموسم 2022-2023 بعد خسارة بيراميدز أمام سيراميكا 1-2، فى المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدورى المصرى لكرة القدم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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