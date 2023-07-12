شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم مواجهة المقاولون العرب ضد الاتحاد السكندري بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة فريق المقاولون العرب أمام نظيره الاتحاد السكندري، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين، وقبل الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وجاءت أخطر الفرص في الوقت المحتسب بدل من الضائع، بهدف ملغى للمقاولون العرب بداعي وجود تسلل على اللاعب جون أوكلي قبل تسجيله للهدف.

بهذه النتيجة يحتل فريق الاتحاد السكندرى بقيادة مدربه الصربي زوران، المركز الثامن بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 43 نقطة، حيث حقق الفوز في 12 مباراة و التعادل في 7 مباريات والهزيمة في 14 مباراة، فيما يحتل نادي المقاولون العرب المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 44 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 33 مباراة، حيث فاز المقاولون في 9 مباريات وتعادل في 17 لقاء، وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 34 هدفاً واستقبلت شباكه 29.