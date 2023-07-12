شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم مواجهة المقاولون العرب ضد الاتحاد السكندري بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة فريق المقاولون العرب أمام نظيره الاتحاد السكندري، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين، وقبل الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.
وجاءت أخطر الفرص في الوقت المحتسب بدل من الضائع، بهدف ملغى للمقاولون العرب بداعي وجود تسلل على اللاعب جون أوكلي قبل تسجيله للهدف.
وضم تشكيل الاتحاد كلا من: حراسة المرمى صبحي سليمان، وخط الدفاع محمد صالح ومصطفى ابراهيم وأحمد فهد وعبدالغني محمد، وفي الوسط ناصر ناصر ومحمد محمود ومورو ساليفو ومحمد فارس وإسلام عبدالنعيم، وفي الهجوم مابولولو.
وجلس على مقاعد البدلاء: عمرو خليل و ابراهيم حسن ومحمود عبدالعزيز واوستن اموتو واحمد عيد وعموري وصبري رحيل وحامدين والسيد سالم.
وجاء تشكيل المقاولون على النحو التالي: حراسة المرمى محمود أبو السعود خط الدفاع أمير عابد وأحمد علاء وأحمد الشيمي وأحمد فوزي وأحمد عاطف قطة خط الوسط جوزيف اوشايا و فاروق نورالدين وعمر سافيولا وعمر فايد وفادي فريد وفي الهجوم جون أوكلي.
وعلى مقاعد البدلاء: أحمد عربي ويوسف الجوهري ومحمد سالم ومحمد مجلي وأحمد تمساح والحبيب أحمد ومحمد شوقي ولؤي وائل ومحمد عبد الناصر.
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