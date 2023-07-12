شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستبعد 11 لاعبا من مواجهة الزمالك بقيادة السولية ومتولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، استبعاد 11 لاعبا من قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة الزمالك المقرر لها الثامنة والنصف مساء غد الخميس، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

واستبعد كولر كلا من أكرم توفيق وكريم فؤاد وعمرو السولية ومحمود متولي للإصابة، وأيمن أشرف وشادي حسين ومصطفى مخلوف، حمزة علاء، كريم الدبيس، رأفت خليل، محمد أشرف، لأسباب فنية.

وتوج الأهلى بلقب الدورى المصرى لموسم 2022-2023 بعد خسارة بيراميدز أمام سيراميكا 1-2، فى المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدورى المصرى لكرة القدم.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 75 نقطة، بينما يقع الزمالك في المركز الثالث برصيد 59 نقطة.