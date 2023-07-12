بالأسماء.. تفاصيل اجتماع كولر والخطيب.. والمدرب السويسري يطلب ضم 4 لاعبين لـ الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

عقد الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعا مع المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمناقشة بعض الملفات المهمة الخاصة بصفقات المارد الأحمر في الموسم الجديد.

ووفقا لوسائل هنأ الخطيب كولر على العروض المتميزة للفريق في الموسم الجاري والبطولات الكثيرة التي حققها السويسري مع الأهلي في موسمه الأول، مطالبا إياه بمواصلة العروض وسلسة الفوز في المباريات المقبلة.

وعن الصفقات التي يحتاجها الأهلي في الموسم الجديد، طلب كولر من الخطيب ضم 4 لاعبين محددين بالاسم لصفوف الفريق الأحمر، وهم:

إمام عاشور

قال الإعلامي أحمد شوبير، المقرب من محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي، إن الخطيب وكولر اتفقا على ضم إمام عاشور، لاعب فريق ميتلاند الدنماركي والزمالك الاسبق.

وأضاف شوبير أن الخطيب أبلغ كولر بأن الاتفاق مع اللاعب قد تم ويحاول الأهلي فقط حاليًا وضع الرتوش الأخيرة للصفقة مع مسئولي ميتلاند الدنماركي.

محمد رضا بوبو

وأبلغ كولر الخطيب برغبته في التعاقد مع لاعب وسط فريق فيوتشر محمد رضا بوبو.

وبحسب الوسائل الإعلامية، فإن الخطيب قال إنه سيضم له إمام عاشور وهو في منتصف الملعب أيضاً، ليرد كولر قائلا إنه يريد اللاعبين ولكل منهما دور معه في الفترة المقبلة.

جوستافو سوزا

وفي مركز رأس الحربة، طلب كولر من الخطيب حسم التعاقد مع المهاجم البرازيلي جوستافو سوزا لاعب فريق جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي.

وتقول الوسائل الإعلامية إن الأهلي كان قد دخل في مفاوضات مع اللاعب البرازيلي قبل انطلاق الموسم الجاري ولم تكلل بالتوفيق حينها.

كما اشترط كولر على الخطيب حال عدم حسم صفقة جوستافو سوزا العمل من جديد على ضم المهاجم جاكسون موليكا نجم فريق بيشكتاش التركي، الذي لا زال المدرب السويسري يرى أنه خيار رائع لدعم هجوم الأهلي.

صلاح محسن

كما استقر كولر على عودة الجناح صلاح محسن لاعب الأهلي المعار هذا الموسم لصفوف سيراميكا كيلوباترا والذي نال إعجاب كولر بشدة.

وأكدت الوسائل الإعلامية أن الخطيب أخبر كولر بأن عودة صلاح محسن إلى الفريق شبه منتهية إذ انه في الأصل لاعب في الأهلي.