تمت.. إمام عاشور في الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن إدارتا الأهلي وميتلاند الدنماركي توصلتا الي اتفاق نهائي حول انتقال إمام عاشور إلي صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لموقع "مصراوي"، فإن الإتفاق النهائي بين الناديين تم مساء الأربعاء بعد مفاوضات استغرقت أسبوعا كاملا .

وأضاف الموقع أن أمير توفيق، المدير التنفيذي لشركة الكرة بالنادي الأهلي، توصل لاتفاق مع إمام عاشور منذ ذلك الوقت علي التوقيع لمدة خمس سنوات مقبلة.

ونقل الموقع عن مصدر قوله إن الإتفاق تم وسيخضع إمام عاشور للكشف الطبي خلال ساعات قبل توقيع العقود بشكل رسمي "online" بعد ظهر غد لتنتهي الصفقة للقلعة الحمراء.

وأشار إلى أن الأهلي سيدفع بموجب الصفقة 3 ملايين دولار لنادي ميتلاند بنظام التقسيط وسيتم خصم جزء منهم قيمة مستحقات إمام عاشور لدي النادي الدنماركي.

كشف إحدى الصحف الدنماركية قد كشفت عن انتهاء صفقة انتقال إمام عاشور إلى النادي الاهلي رسميا بعد المفاوضات بين الجانبين.

وذكرت صحيفة "Tipsbladet" الدانماركية أن الأهلي يضم عاشور رسميا من ميتلاند

وفي السياق، أفادت وسائل إعلامية بأن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيكون عقب مباراة القمة بين الزمالك والاهلي والمقررة غدا الخميس.