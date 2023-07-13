شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو لـ"الخليج 365": نحن مستعدون لمواجهة الأهلي أفضل فريق فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إن الفريق الأبيض مستعد لمواجهة الأهلى غداً على استاد القاهرة الدولى، ضمن مؤجلات الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وأكد أوسوريو خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الجميع فى أتم الجاهزية لمواجهة الأهلى أفضل فريق فى أفريقيا، لافتاً إلى أن الجميع فى حالة تركيز كاملة، وسيتحدث بشكل كامل عن كيفية استعداده للقاء بعد المباراة فى مؤتمر صحفى.

وعقد الكولومبى خوان كارلوس اجتماعاً مع اللاعبين اتفقوا فيه على بذل أقصى جهد فى مباراة الأهلى وتحقيق نتيجة تلبى طموح جماهير الفريق، وتعوضهم عن فقدان لقب بطولة الدورى الممتاز، وتحملهم للنتائج الصعبة التى تعرض لها الفريق بالموسم الحالى.

وحذر أوسوريو لاعبى الفريق الأبيض من استخدام منصات التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا" قبل مواجهة الأهلى المقرر لها غداً الخميس على استاد القاهرة الدولى، ضمن مؤجلات الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وركز أوسوريو على علاج هفوات الدفاع بالتحديد، من أجل تفاديها فى مواجهة الأهلى، كما حذر الكولومبى اللاعبين من التهاون أمام مرمى المنافس، أو التسرع فى إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات المارد الأحمر.