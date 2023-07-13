شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 12 / 7 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء 12 / 7 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها اهتمام مسئولى بشكتاش التركى بالتعاقد مع نجم الزمالك أحمد سيد زيزو طبقا لموقع ترانسفير ماركت، وأوسوريو المدير الفنى للفريق الأبيض يفاضل بين ناصر منسى وسيف الجزيرى لقيادة هجوم الفريق أمام الأهلى.

ترانسفير ماركت يكشف اهتمام بشكتاش التركى بضم زيزو من الزمالك

كشف موقع ترانس فير ماركت العالمى المتخصص بانتقال اللاعبين عن اهتمام نادى بشكتاش التركى بضم أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أوسوريو يفاضل بين ناصر منسى والجزيرى لقيادة هجوم الزمالك أمام الأهلى

يفاضل الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بين التونسى سيف الدين الجزيرى وناصر منسى لقيادة هجوم الفريق الأبيض أمام الأهلى فى المباراة المقرر لها غدا الخميس على استاد القاهرة الدولى.

أوسوريو يجهز بديل دونجا فى الزمالك بعد غموض موقفه من القمة

يجهز الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بديل نبيل عماد "دونجا" بعد غموض موقفه من المشاركة فى مباراة القمة أمام الأهلى، المقرر لها غداً الخميس على استاد القاهرة الدولى.

أوسوريو يدرس إعادة حسام عبد المجيد للتشكيل الأساسى للزمالك أمام الأهلى

يدرس الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إعادة حسام عبد المجيد للتشكيل الأساسى للأبيص فى مباراة الأهلى المقرر لها غداً الخميس، ضمن مؤجلات الجولة الواحدة والثلاثين من الدورى الممتاز.

أوسوريو يحسم خطة الزمالك النهائية لمواجهة الأهلى الليلة

يرسم الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ليلة اليوم الأربعاء خطة عبور، الأهلى فى المباراة المقرر لها غداً الخميس على استاد القاهرة الدولى ضمن مؤجلات الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

أوسوريو يحسم مصير "دونجا" من مباراة الأهلى والزمالك

يحسم الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مصير نبيل عماد "دونجا" لاعب الفريق الأبيض من مواجهة الأهلى المقرر لها غداً الخميس على استاد القاهرة الدولى ضمن مؤجلات الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.