شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد تعادل المقاولون العرب مع الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتربع الأهلي على قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل لقاء القمة مع الزمالك غدا الخميس، وتعادل المقاولون مع الاتحاد السكندري سلبيا في المباراة التي جمعتهما باستاد الإسكندرية، ضمن الجولة الـ 33 لبطولة الدوري المصري.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة فريق المقاولون العرب أمام نظيره الاتحاد السكندري، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين، وقبل الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم. بهذه النتيجة يحتل فريق الاتحاد السكندرى بقيادة مدربه الصربي زوران، المركز الثامن بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 43 نقطة، حيث حقق الفوز في 12 مباراة و التعادل في 7 مباريات والهزيمة في 14 مباراة، فيما يحتل نادي المقاولون العرب المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 44 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 33 مباراة، حيث فاز المقاولون في 9 مباريات وتعادل في 17 لقاء، وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 34 هدفاً واستقبلت شباكه 29.

وجاء جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد تعادل المقاولون والاتحاد السكندري وقبل لقاء القمة المرتقب بين الأهلي والزمالك كالتالي:

1- الأهلي 75 نقطة من 29 مباراة

2- بيراميدز 67 نقطة من 32 مباراة

3- الزمالك 59 نقطة من 32 مباراة

4- فيوتشر 58 نقطة من 33 مباراة

5- المصري 47 نقطة من 32 مباراة

6- المقاولون العرب 44 نقطة من 33 مباراة

7- الاتحاد السكندري 43 نقطة من 33 مباراة

8- إنبي 42 نقطة من 33 مباراة

9- فاركو 41 نقطة من 33 مباراة

10- سموحة 39 نقطة من 33 مباراة

11- سيراميكا كليوباترا 37 نقطة من 33 مباراة

12- الإسماعيلي 37 نقطة من 33 مباراة

13- طلائع الجيش 36 نقطة من 33 مباراة

14- البنك الأهلي 36 نقطة من 33 مباراة

15- أسوان 33 نقطة من 33 مباراة

16- غزل المحلة 33 نقطة من 33 مباراة

17- الداخلية 32 نقطة من 33 مباراة

18- حرس الحدود 21 نقطة من 32 مباراة