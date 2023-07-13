شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباراة المقاولون والاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يتربع مابولولو، مهاجم الاتحاد السكندري، على عرش هدافي الدوري المصري هذا الموسم، رغم صيامه عن التهديف في مباراة الاتحاد والمقاولون العرب اليوم.
وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة فريق المقاولون العرب أمام نظيره الاتحاد السكندري، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين، وقبل الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.
مابولولو الاتحاد السكندري 16
أحمد سيد زيزو الزمالك 12
محمد حمدي زكي أسوان 11
احمد الشيخ غزل المحلة 10
احمد امين اوفة لاعب إنبي 10
فاخري لاكاي بيراميدز 10
محمد شريف لاعب الأهلي 9
سمير فكرى الداخلية 9
جون أوكولي المقاولون 9
جريندو المصري البورسعيدي 8
محمد الشامي الإسماعيلي 8
كريم بامبو البنك الأهلي 8
رزقي حمرون فاركو 8
رفيق كابو لاعب إنبي 8
أحمد ياسر ريان سيراميكا 8
مصطفى فتحي بيراميدز 8
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز