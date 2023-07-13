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ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباراة المقاولون والاتحاد السكندرى

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القاهرة - سامية سيد - يتربع مابولولو، مهاجم الاتحاد السكندري، على عرش هدافي هذا الموسم، رغم صيامه عن التهديف في مباراة الاتحاد والمقاولون العرب اليوم.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة فريق المقاولون العرب أمام نظيره الاتحاد السكندري، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين، وقبل الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

 

بهذه النتيجة يحتل فريق الاتحاد السكندرى بقيادة مدربه الصربي زوران، المركز الثامن بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 43 نقطة، حيث حقق الفوز في 12 مباراة و التعادل في 7 مباريات والهزيمة في 14 مباراة، فيما يحتل نادي المقاولون العرب المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 44 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 33 مباراة، حيث فاز المقاولون في 9 مباريات وتعادل في 17 لقاء، وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 34 هدفاً واستقبلت شباكه 29.

 

 

وجاء ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباراة المقاولون والاتحاد كالتالى:

مابولولو الاتحاد السكندري 16

 

أحمد سيد زيزو الزمالك 12

 

محمد حمدي زكي أسوان 11

 

احمد الشيخ غزل المحلة 10

 

احمد امين اوفة لاعب إنبي 10

 

فاخري لاكاي بيراميدز 10

 

محمد شريف لاعب الأهلي 9

 

سمير فكرى الداخلية 9

 

جون أوكولي المقاولون  9

 

جريندو المصري البورسعيدي 8

 

محمد الشامي الإسماعيلي 8

 

كريم بامبو البنك الأهلي 8

 

رزقي حمرون فاركو 8

 

رفيق كابو لاعب إنبي 8

 

أحمد ياسر ريان سيراميكا 8

 

مصطفى فتحي بيراميدز 8

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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