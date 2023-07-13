ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباراة المقاولون والاتحاد السكندرى

القاهرة - سامية سيد - يتربع مابولولو، مهاجم الاتحاد السكندري، على عرش هدافي الدوري المصري هذا الموسم، رغم صيامه عن التهديف في مباراة الاتحاد والمقاولون العرب اليوم.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة فريق المقاولون العرب أمام نظيره الاتحاد السكندري، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين، وقبل الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.