أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 12 / 7 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 12 / 7 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها محمود البنا حكما لمباراة الأهلى والزمالك فى الدورى الممتاز.

محمود البنا حكما لمباراة الأهلى والزمالك فى الدورى الممتاز

أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم تعيين محمود البنا حكما لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى الممتاز.

الأهلى يترقب وصول إخطار فيفا برفع الإيقاف عن أليو ديانج

يترقب مسئولو النادى الأهلى وصول إخطار، اليوم الأربعاء، من الاتحاد الدولى فيفا برفع الإيقاف عن المالى أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق الأحمر من أجل إشراكه فى مباراة القمة أمام الزمالك.

الأهلى يفاوض أهلى جدة لتحمل نصف راتب ماركوس أمارال قبل شرائه

دخل مسئولو النادى الأهلى فى مفاوضات مع نظرائهم فى الأهلى السعودى من أجل الحصول على خدمات البرازيلى ماركوس أمارال مهاجم الفريق السعودى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر فى الموسم المقبل.

كولر يستقر على الدفع بأفشة ومروان عطية فى تشكيل الأهلى أمام الزمالك

استقر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على الدفع بالثنائى مروان عطية ومحمد مجدى أفشة لاعبا الفريق الأحمر فى التشكيل الأساسى لمباراة الزمالك المقرر لها غداً الخميس بالدورى. وليد العطار يستقبل الحكام وتحركات لصرف المستحقات المتأخرة نهاية يوليو استقبل وليد العطار، المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم، صباح اليوم، عددا من الحكام بمختلف الدرجات لمناقشة الاقتراحات والشكاوى المقدمة من الحكام، وتم الاتفاق على نقلها إلى مجلس إدارة الاتحاد لدراستها واتخاذ قرارات بشأنها فى ضوء حرص المجلس على النهوض بمنظومة التحكيم وتوفير كل السبل لإنجاحها. أوسوريو يفاضل بين ناصر منسى والجزيرى لقيادة هجوم الزمالك أمام الأهلى يفاضل الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بين التونسى سيف الدين الجزيرى وناصر منسى لقيادة هجوم الفريق الأبيض أمام الأهلى فى المباراة المقرر لها غدا الخميس على استاد القاهرة الدولى.

أبرز غيابات الزمالك أمام الأهلى فى القمة 126

يستعد فريق الزمالك بقيادة الكولومبي أوسوريو المدير الفنى لمواجهة الأهلى غدا فى القمة 126 والتى تجمع الفريقين فى الثامنة والنصف من مساء الخميس باستاد القاهرة.

الإسماعيلى يغرم عصام صبحى ومحمد بيومى 100 ألف جنيه بعد مشادة لقاء الداخلية

قرر أحمد العجوز مدير الكرة بالإسماعيلى، وحمزة الجمل المدير الفني، كل من عصام صبحى ومحمد بيومي 100 ألف جنيه لكل منهما لما بدر منهما في مواجهة الدراويش أمام الداخلية.

جراحة ومسامير لـ إسلام عيسى لاعب بيراميدز بعد كسر الشظية ومزق أربطة الكاحل