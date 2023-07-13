بصفته رئيسا للنادي رغم عزله.. مرتضى منصور ضمن قائمة حضور مباراة الأهلي والزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

وضع نادي الزمالك اسم مرتضى منصور، ضمن قائمة حضور مباراة الأهلي، المقرر إقامتها مساء غد الخميس، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، رغم عزله من منصبه بشكل رسمي.

ويلتقي الأهلي مع الأهلي غدا الخميس، في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة الدولي.

ووفقا لموقع "مصراوي"، فقد أرسل نادي الزمالك كشفاً بأسماء حضور مباراة الأهلي المقرر لها غدا.

ووضع الزمالك اسم مرتضى منصور على رأس القائمة، بصفته رئيسا للنادي، وبعده جميع أعضاء مجلس الإدارة.

يشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا كانت قد قضت الأحد الماضي، برفض طعنيّ وزارة الشباب والرياضة، ومرتضى منصور على عودة الأخير لرئاسة الزمالك من جديد، وتأييد عزله من رئاسة النادي.