عفت نصار: لقاءات القمة دائمًا حماسية.. وكفة القطبين متقاربة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عفت نصار نجم الزمالك السابق أن مباراة القمة دائمًا ما تكون خارج التوقعات مشيرا أنه مجرد لقاء يجمع بين قطبين كبيرين.

قال عفت نصار في تصريحات خاصة للوفد : مباراة القمة دائمًا خارج التوقعات فمن الممكن أن يخسر الافضل خلال اللقاء كذلك اي فريق لا يمتلك اي نسب توقع كما هو الحال في الزمالك ".

وأضاف : " مباراة القمة دائمًا مباريات حماسية أكثر من كونها مباريات فنية ، وليس دائمًا الأفضل هو من يحقق الفوز ودليل على ذلك نهائي القرن ببطولة إفريقيا الزمالك كان الأفضل طول اللقاء والأهلي كسب استطاع خطف المباراة بهدف قفشة ".

وأكمل نجم الزمالك السابق: " لا توجد توقعات مبنية على أسس صحيحة للقمة فهو مجرد لقاء قوي يجمع بين قطبين كبيرين وفي رأيي المباراة ليست مهمة بالنسبة للزمالك وكذلك الأهلي بعد حسمه للقب ".

قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - حسام عبدالمجيد - محمد طارق - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - حاتم سكر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"- أحمد عبدالرحيم " ايشو" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - محمد صلاح.