 رئيس ريال مدريد يعلن عن مفاجأة كبرى حول " مبابي"

ياسر رشاد - القاهرة - في مفاجأة جديدة..حدد فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني لأعضاء مجلس إدارته موعد تقديم النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان.

وقال بيريز سيكون في آخر عشرة أيام من شهر يوليو الجاري.

ودخل مبابي عامه الأخير مع النادي الفرنسي، ورفض تمديد عقده وتمسك بالبقاء الموسم المقبل معه قبل الرحيل مجانا إلى ريال مدريد الإسباني.

لكن إدارة باريس ترفض الإبقاء على بطل كأس العالم 2018 إذا لم يمدد عقده.

وأكدت تقارير أن النجم الفرنسي أصبح أقرب من أي وقت مضى لارتداء قميص الأبيض، ووفقاً للرئيس بيريز فقد تم تحديد الأيام العشرة الأخيرة من الشهر الحالي التي سيعلن فيها عن انضمام مبابي إلى الريال.

ويبدو أن ريال مدريد يعمل على إتمام صفقة مبابي بعد أن تم الحفاظ على رقم القميص "9" متاحاً، رغم التعاقد مع مجموعة من اللاعبين وهم فران جارسيا وأردا جولر وجود بيلنجهام وبراهيم دياز وخوسيلو إذ كان يرتديه النجم الفرنسي كريم بنزيما الذي انتقل الصيف الحالي إلى نادي اتحاد جدة.

ويعد الأسبوع الحالي هو الأكثر حسما في مفاوضات التعاقد مع مبابي ولن تمتد لأكثر من 10 أيام وهو ما يصادف انتهاء مدة الأسبوعين التي حددها باريس سان جيرمان الفرنسي ليمدد مبابي عقده .

وقال"راديو سنترال": أن تقديم مبابي سيكون بين الثاني والعشرين والخامس والعشرين بعدما تم العمل على تجهيز شاشات عرض الفيديو والمقاعد ما يؤكد احتمالية تقديم لاعب جديد.