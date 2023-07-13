جهاد جريشة يعلق على قرار اسناد مباراة القمة لحكم مصري

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد جهاد جريشة، الحكم الدولي الأسبق، بقرار اتحاد الكرة باختيار حكم مصري لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمقررة غدًا الخميس.

وعين اتحاد الكرة الحكم محمود البنا لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ويعاونه الحكام، محمود أبو الرجال كحكم مساعد أول، وسامي هلهل كحكم مساعد ثاني، ومحمود ناجي كحكم رابع، وأحمد الغندور إدارة تقنية الفيديو "VAR" ويساعده أحمد حسام.

وقال جريشة عبر برنامج الريمونتادا إن اختيار حكم مصري لإدارة القمة قرار صائب، وأكد أن اتحاد الكرة حسم قراره باختيار حكم مصري حتى قبل تتويج الأهلي بالدوري بشكل رسمي وهو أمر يحسب لمجلس الجبلاية.

وأوضح أن الحكم المصري قادر على إدارة مباريات القمة وهو قرار تأخر منذ سنوات ويجب أن تنتهي نغمة الحكم الأجنبي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية إلى ملعب استاد القاهرة الدولي غدًا الخميس من أجل متابعة مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في إطار منافسات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بدء المباراة في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 9:30 بتوقيت أبو ظبي، 7:30 بتوقيت السودان، 6:30 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

وستكون مباراة القمة منقولة عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية المصرية والحاصلة على حقوق نقل الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وحسم الأهلي رسميًا لقب بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، حيث يحتل الأحمر صدارة جدول الترتيب برصيد 75 نقطة، بينما يقع الزمالك في المركز الثالث برصيد 59 نقطة.