رمضان السيد يتغنى بـ كولر: من أفضل المدربين في تاريخ الكرة المصرية

ياسر رشاد - القاهرة - تغنى رمضان السيد نجم الأهلي الأسبق، بالمدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر قبل مباراة القمة المرتقبة غدًا الخميس بين الأهلي والزمالك .

وقال رمضان السيد عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن كولر من أفضل المدربين في تاريخ الكرة المصرية لأنه حقق العديد من الإنجازات في أول موسم له.

وأضاف:" كولر أجاد في استغلال كافة نجوم الفريق الأحمر وأعاد التوازن بين الصعيد الهجومي والدفاعي كما أن الجميع وصل لأفضل مستوياته في المرحلة الماضية".

وتابع:" أتوقع حصول اللاعبين الأساسيين في الأهلي على راحة في الفترة المقبلة بعد لقاء القمة".

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية إلى ملعب استاد القاهرة الدولي غدًا الخميس من أجل متابعة مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في إطار منافسات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بدء المباراة في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 9:30 بتوقيت أبو ظبي، 7:30 بتوقيت السودان، 6:30 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

وستكون مباراة القمة منقولة عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية المصرية والحاصلة على حقوق نقل الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وحسم الأهلي رسميًا لقب بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، حيث يحتل الأحمر صدارة جدول الترتيب برصيد 75 نقطة، بينما يقع الزمالك في المركز الثالث برصيد 59 نقطة.