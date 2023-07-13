رمضان السيد: إمام عاشور "صفقة القرن" ومنظومة الأهلي ستظهر قدراته

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رمضان السيد نجم الأهلي والكرة المصرية الأسبق، أن إمام عاشور نجم وسط المنتخب الوطني ونادي ميتيلاند الدنماركي سيكون إضافة رائعة للفريق الأحمر حال اتمام الصفقة رسميًا.
وقال السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا:" في رأيي إمام عاشور سيكون صفقة القرن في الأهلي".
وأضاف:" إمام عاشور لاعب يملك كافة المقومات للتألق في الأهلي، فهو لاعب يجيد مركز دور الارتكاز الدفاعي بجانب لاعب الوسط الهجومي وأيضاً صانع الألعاب والظهير الأيمن".
وتابع:" لو صبر إمام عاشور مع ميتيلاند الدنماركي وركز في مشواره الاحترافي كان سينتقل لخطوة أفضل ولكن عاشور يفضل العودة للدوري المصري".
وأشار إلى أن عاشور يجيد المراوغات والمساندة الهجومية والتسديدات موضحاً أن التعاقد مع اللاعب سيكون أفضل تعويض لرحيل حمدي فتحي إلى الوكرة القطري.
منظومة الأهلي تظهر قدرات إمام عاشور
رفض رمضان السيد نغمة الحديث عن سلوكيات إمام عاشور لاعب وسط ميتيلاند الدنماركي والتخوف من هذه النقطة قبل انتقاله للأهلي وشدد أن هذه النقطة ليست مثار قلق بالنسبة له لأن منظومة الأهلي متكاملة وستساهم في التزام عاشور.
واختتم نجم الأهلي السابق:" منظومة الأهلي ستظهر قدرات عاشور وسيتطور بشكل أفضل وستكون خطوة رائعة بالنسبة للاعب".