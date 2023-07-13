رمضان السيد: إمام عاشور "صفقة القرن" ومنظومة الأهلي ستظهر قدراته

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رمضان السيد نجم الأهلي والكرة المصرية الأسبق، أن إمام عاشور نجم وسط المنتخب الوطني ونادي ميتيلاند الدنماركي سيكون إضافة رائعة للفريق الأحمر حال اتمام الصفقة رسميًا.

وقال السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا:" في رأيي إمام عاشور سيكون صفقة القرن في الأهلي".

وأضاف:" إمام عاشور لاعب يملك كافة المقومات للتألق في الأهلي، فهو لاعب يجيد مركز دور الارتكاز الدفاعي بجانب لاعب الوسط الهجومي وأيضاً صانع الألعاب والظهير الأيمن".

وتابع:" لو صبر إمام عاشور مع ميتيلاند الدنماركي وركز في مشواره الاحترافي كان سينتقل لخطوة أفضل ولكن عاشور يفضل العودة للدوري المصري".

وأشار إلى أن عاشور يجيد المراوغات والمساندة الهجومية والتسديدات موضحاً أن التعاقد مع اللاعب سيكون أفضل تعويض لرحيل حمدي فتحي إلى الوكرة القطري.

منظومة الأهلي تظهر قدرات إمام عاشور

رفض رمضان السيد نغمة الحديث عن سلوكيات إمام عاشور لاعب وسط ميتيلاند الدنماركي والتخوف من هذه النقطة قبل انتقاله للأهلي وشدد أن هذه النقطة ليست مثار قلق بالنسبة له لأن منظومة الأهلي متكاملة وستساهم في التزام عاشور.

واختتم نجم الأهلي السابق:" منظومة الأهلي ستظهر قدرات عاشور وسيتطور بشكل أفضل وستكون خطوة رائعة بالنسبة للاعب".