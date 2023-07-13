كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في القمة 126

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الزمالك في مباراة القمة المرتقبة.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة القمة 126 بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وشهدت قائمة المارد الأحمر تواجد المالي اليو ديانج رغم قرار ايقافه لمدة 6 أشهر من الفيفا، الا أن الأهلي ينتظر رفع الإيقاف بشكل رسمي ليتمكن من اللحاق بالمباراة.

قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في مباراة القمة

وتضم قائمة فريق الأهلي كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير.

خط الدفاع: علي معلول وخالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو وحسين الشحات ومحمد الضاوي كريستو وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري.

خط الهجوم: محمد شريف ومحمود عبد المنعم كهربا.