شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلي مع صافرة محمود البنا فى 46 مباراة قبل القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدار الحكم الدولى محمود البنا 46 مباراة للأهلي طوال تاريخه، منهم 41 مباراة في الدوري، و4 مباريات في كأس مصر، ومباراة بالسوبر المحلي، قبل القمة التي يديرها اليوم الخميس.

فاز الأهلي مع صافرة البنا في 35 مباراة، وتعادل في 8، وخسر في 3 مواجهات طوال مسيرته التحكيمية التي بدأت قبل قرابة 10 سنوات.

وعلى صعيد الكروت الملونة، أشهر البنا 64 بطاقة صفراء للاعبي الأحمر، و3 بطاقات حمراء، واحتسب 10 ركلات جزاء.

وفي هذا الموسم أدار محمود البنا للأهلي 7 مواجهات في الدوري بالموسم الجاري، لم يخسر الأحمر خلال تلك المواجهات، حيث فاز أمام الاتحاد بالجولة الرابعة بثلاثية نظيفة، وبهدفين دون رد فاز على إنبي، وفاز بثلاثية أهداف دون رد أمام غزل المحلة، بالجولة 23، وأدار البنا مباراة كأس السوبر المحلي، وفاز الأهلي على بيراميدز بهدف دون رد، وفاز الأهلي على الطلائع بهدفين دون رد، وكانت آخر مباراة أداءها الحكم محمود البنا للأهلي أمام فيوتشر، وانتهت بالتعادل السلبي.

وأعلن اتحاد الكرة أن الحكم الدولي محمود البنا سيدير القمة 126 ويُعاونه محمود أبو الرجال وسامي هلهل، ومحمود ناجي حكمًا رابعًا، والثنائي أحمد الغندور وأحمد حسام للفيديو، وهذه هي القمة الثانية التي يديرها البنا طوال مشواره في التحكيم.