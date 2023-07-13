شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدى مهاجم المصرى يحتفل بزفافه فى حضور كوكبة من نجوم الكرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل مروان حمدي، مهاجم النادي المصري، بزفافه في حفل ضم عددا من نجوم الكرة المصرية، حيث حرص كل من محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فيوتشر، ومحمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي، وأحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الإسماعيلي، وأحمد الشيخ لاعب المصري السابق، بالإضافة إلى لاعبي الفريق البورسعيدي على حضور حفل الزفاف لتهنئة زميلهم.

ويحتل النادي المصري المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 47 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 32 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 14 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفًا.

ويستعد النادي المصري لمواجهة سموحة يوم 15 يوليو الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري، بينما يلتقى المصري مع سيراميكا يوم 22 يوليو الجاري في نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وتأهل النادي المصري إلى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، عقب الفوز في مباراة الدور نصف النهائي على فريق فيوتشر بنتيجة 3/1، بركلات الجزاء الترجيحية.