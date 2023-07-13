قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك.. ما هو موقف أليو ديانج؟

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن ملامح قائمة الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك، في اللقاء المؤجل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

من المقرر أن تقام قمة الأهلي والزمالك، غدا الخميس، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ووفقا لموقع "يلا كورة"، فإن قائمة الأهلي ستضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير

خط الدفاع: محمد هاني وخالد عبدالفتاح ومحمد عبدالمنعم وياسر ابراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول

خط الوسط: مروان عطية واليو ديانج وأحمد القندوسي وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري وأحمد عبدالقادر ومحمد مجدي أفشة

خط الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ومحمد الضاوي كريستو ومحمد شريف ومحمود كهربا".

وأضاف الموقع ان المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، قرر استبعاد كل من:

- مصطفي مخلوف، حمزة علاء، كريم الدبيس، رأفت خليل، محمد أشرف لأسباب فنية

- شادي حسين وأيمن أشرف للرحيل عن الفريق

- كريم فؤاد وأكرم توفيق ومحمود متولي وعمرو السولية للإصابة

وضمت قائمة الأهلي اللاعب المالي أليو ديانج، في ظل استمرار محاولات المارد الأحمر لإنهاء أزمة الإيقاف فور وصل الخطاب برفع الإيقاف غدا قبل المباراة.

يشار إلى أن الأهلي حسم لقب الدوري للمرة الـ43 في تاريخه، عقب خسارة نادي بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 75 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 59 نقطة.