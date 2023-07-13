شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة الزمالك والأهلى اليوم الخميس 13 / 7 / 2023 بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك بقيادة الكولومبي أوسوريو، اليوم الخميس، مباراة مهمة حينما يلاقى نظيره الأهلى على استاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ"31" لمسابقة الدوري المصري، ويسعى الفارس الأبيض لمواصلة انتصاراته بالفترة الأخيرة.

وحقق الزمالك فوزاً على فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى.

وحرص الخواجة الكولومبى على إعادة مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى ظهرت طوال الـ90 دقيقة ومعالجتها وتطوير بعض الجوانب التى يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.

وسيكون الزمالك على موعد مع مباراتين فى مسابقة الدورى الممتاز، حيث يواجه الزمالك نظيره الأهلي فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين الليلة فى الثامنة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولي، وفى الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة، يستضيف الزمالك نظيره فاركو الأحد 16 يوليو فى الساعة 9:30 باستاد القاهرة الدولي.

بعدها سيخوض الزمالك مباراتين في البطولة العربية، الأولى ستكون في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام الاتحاد المنستيري التونسي يوم 28 يوليو، بعدها سيلتقى الزمالك مع الشباب السعودي، في الجولة الثانية من دور المجموعات يوم 31 يوليو.

ويدرس الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، منح الفرصة للبدلاء وبعض الناشئين حتى نهاية الموسم الحالى من الدورى الممتاز.

ويأتى قرار أوسوريو بتجربة البدلاء والناشئين لتقييمهم بشكل نهائى قبل اتخاذ قرار يخص مصيرهم مع الفريق، خصوصاً بعد فقدان الزمالك بطولة الدورى والمقعد المؤهل لدورى أبطال أفريقيا فى الموسم المقبل.





موعد مباراة الزمالك والأهلى بالدورىيستعد الزمالك لمواجهة الأهلى، المقرر لها الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.





القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاهلىوتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والأهلى فى الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.