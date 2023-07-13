رسميا... الهلال السعودي يعلن ضم سافيتش

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن نادي الهلال السعودي، مساء الأربعاء، التعاقد مع الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، قادما من لاتسيو الإيطالي.

ونشر الهلال عبر الحساب الرسمي للنادي على "تويتر" مقطع فيديو بعنوان "أرواح نشأت على الذهب".

ويتضمن المقطع المصور صورا تذكارية، مع صوت معلق باللغة الإنجليزية يقول "كيف لجينات كرة القدم أن تتوارث من الأب إلى الأبناء؟".

وتابع "البطل لأبطاله.. دماء تغلي على العشب.. أرواح نشأت على الذهب، ليمنحهم القدرة على كتابة التاريخ".

وأضاف: "التاريخ يصنع في الهلال السعودي.. وجزء منه سيرجي سافيتش".

ووقع سافيتش عقدا لمدة 3 سنوات، وكان نصيب لاتسيو الإيطالي من الصفقة حوالي 40 مليون يورو.



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