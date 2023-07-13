بعد تجربته الاحترافية في العراق.. أحمد الصادق يقترب من تضامن حضرموت

المنامة - ياسر ابراهيم - اقترب تضامن حضرموت من التوقيع مع المدافع احمد الصادق، بهدف تعزيز دفاعات الفريق العائد مؤخرا إلى دوري الدرجة الأولى اليمني.

وأشار مصدر خاص لكووورة، إلى أن الإعلان عن اتفاق النادي الحضرمي مع الصادق سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، ما لم يدخل نادٍ آخر على الخط ويغير وجهة المدافع الأفضل داخل اليمن خلال السنوات الماضية.

وخاض الصادق تجربة الاحتراف الخارجي مع نادي الميناء العراقي، ولعب في اليمن مع أندية الشعلة والوحدة والتلال "عدن" وكانت آخر محطات الصادق هي قيادة فريق سمعون في دوري الدرجة الثانية والصعود به إلى الدرجة الأولى.

وبحسب قرار الاتحاد اليمني لكرة القدم، فإن دوري الدرجة الأولى سينطلق في 27 يوليو/تموز الجاري بنظام المجموعتين.

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