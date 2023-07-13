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بعد نيمار.. فيتور روكي يدخل قائمة تاريخية للاعبين البرازيليين في برشلونة

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ياسر رشاد - القاهرة - دخل مهاجم الجديد البرازيلي، فيتور روكي التاريخ بعد توقيعه الرسمي، مع النادي الكتالوني بشكل رسمي.

 

أعلن نادي برشلونة، يوم الأربعاء، تعاقد مع فيتور روكي لاعب أتلتيك بارانيزي البرازيلي، الذي سينضم للفريق في الصيف المقبل.

 

وبحسب تقارير إعلامية إسبانية، انضم اللعب البرازيلي إلى النادي الكتالوني بـ30  مليون يورو، بالإضافة إلى 31 مليون يورو متغيرات، و 13 مليون ضرائب وعمولات ، ليصبح إجمالي المبلغ الذي دفعته "برشلونة" يصل إلى 74 مليون يورو.

 

فيتور روكي

 

ليصبح روكي المنضم حديثًا إلى النادي الكتالوني، ثاني أغلى لاعب يبيعه نادٍ برازيلي، خلفًا لمواطنه دا سيلفا، الذي انضم إلى برشلونة من سانتوس مقابل 88 مليون يورو في صيف 2013.

 

هندريك ثالث أغلى لاعب برازيلي

 

ويحتل البرازيلي هندريك المركز الثالث، بعدما تعاقد معه مع نادي بالميراس البرازيلي مقابل 72 مليون يورو، والذي سينضم إلي صفوف النادي الملكي في صيف 2024.

 

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هندريك 

 

من هو فيتور روكي

 

بدأ روكي مسيرته الكروية مع نادي كروزيرو، وتم تصعيده للفريق الأول في عام 2022، ثم انتقال إلى أتلتيكو باراناينسي مقابل 4.7 مليون يورو.

 

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فيتور روكي

 

وتألق المهاجم البرازيلي مع منتخب بلاده، في بطولة أمريكا الجنوبية تحت 20 عاما، حيث توج هدافا للبطولة التي حقق المنتخب البرازيلي لقبها، بعدما سجل 6 أهداف.

 

وشارك مهاجم برشلونة الحديث، مع منتخب البرازيل للكبار، ليسجل ظهوره الأول والوحيد حتى الآن مع "السيليساو" أمام لمغرب.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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