نجم الأهلي السابق: صلاح محسن لا يستحق العودة وأرفض رحيل شريف

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رمضان السيد نجم الأهلي والكرة المصرية الأسبق، أن صلاح محسن مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا الحالي لا يستحق العودة للفريق الأحمر، مع بداية الموسم الجديد.

وقال رمضان السيد عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن صلاح محسن لم يقدم المستوى المقنع في الموسم الحالي مع سيراميكا كما أنه كان بعيداً عن مستواه مع الأهلي.

وأوضح أنه يرفض رحيل محمد شريف مهاجم الفريق حال التعاقد مع رأس حربة أجنبي مؤكداً أن شريف لاعب موهوب وتعرضه لحالة عدم توفيق لا يعني على الإطلاق التفريط في خدماته.

وحسم الأهلي رسميًا لقب بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، حيث يحتل الأحمر صدارة جدول الترتيب برصيد 75 نقطة، بينما يقع الزمالك في المركز الثالث برصيد 59 نقطة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم في القمة 126

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية إلى ملعب استاد القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس من أجل متابعة مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك والمؤجلة من منافسات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بدء المباراة في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 9:30 بتوقيت أبو ظبي، 7:30 بتوقيت السودان، 6:30 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

وستكون مباراة القمة منقولة عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية المصرية والحاصلة على حقوق نقل الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.