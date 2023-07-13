شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئى الاسكواش يتوجه إلى أستراليا للمشاركة فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه، اليوم الخميس، منتخب ناشئى الاسكواش، إلى أستراليا للمشاركة فى بطولة العالم للناشئين، المقرر إقامتها فى أستراليا خلال الفترة بين 18 إلى 29 يوليو الجارى فى مدينة سيدنى.

وأكد أشرف حنفى، المدير الفنى للمنتخب، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المنتخب أدى تدريباته داخل معسكره بشكل جيد استعداداً للبطولة ويرافق اللاعبين رئيس البعثة أحمد حواس والمستشار الفنى أشرف حنفى.

وأعلن الاتحاد الدولى للاسكواش عن جدول منافسات بطولة العالم للناشئين، وجاءت قائمة مصر كالتالي:

أمينة عرفى، فيروز أبو الخير، ملك خفاجى، زينة زين، ندين الحمامى، ونور مجاهد.

وفى منافسات الرجال: محمد زكريا، سلمان خليل، كريم التركى، ياسين شهدى، وعمر صبحي.

وتقام البطولة بمشاركة 245 لاعبا ولاعبة، عبر بطولة الرجال الفردية، وبطولة السيدات الفردية، وبطولة الفرق النسائية.

وتحمل البطلة المصرية أمينة عرفى لقب بطولة العالم لناشئات الاسكواش عن النسخة الماضية.