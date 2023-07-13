شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لقمة الأهلى والزمالك فى كلاسيكو الكرة المصرية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مع دقات الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس مباراة صعبة أمام غريمه التقليدى الزمالك على استاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الزمالك مكون من محمد الشناوي - علي معلول - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني - مروان عطية - أليو ديانج- مجدى أفشة- حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام الاهلى مكون من حراسة المرمى: محمد صبحي ، خط الدفاع: محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي ، خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله نيمار - أحمد سيد "زيزو ، خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.

وتوج الأهلي بلقب الدوري رقم 43 في تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي، وقبل 3 أيام من مباراة القمة ضد الزمالك الليلة الخميس، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويعد الأهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة في مقابل 14 لقب للزمالك وثلاثة للإسماعيلى ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والاوليمبى.

ويدين الأهلى بالفضل في هذا الإنجاز لمدربه السويسري مارسيل كولر الذى أعاد هيكلة فريق الكرة ونجح في تحقيق العلامة الكاملة بكل البطولات التي شارك فيها باستثناء كأس العالم للأندية.