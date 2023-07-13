شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تستضيف جمعية روابط أندية عالمية فى نهاية الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت رابطة الأندية المحترفة المصرية تفاصيل استضافة جمعية عامة لروابط الأندية العالمية بنهاية العام المقبل، وبحضور أكبر روابط الأندية مثل الإنجليزي والإسباني والإيطالي.

وينتهي الموسم الحالي من الدوري يوم 16 يوليو الجاري، بمواجهة الزمالك وفاركو على استاد القاهرة في التاسعة والنصف مساءً، فيما يختتم الأهلي مبارياته المؤجلة في الـ26 من الشهر ذاته.

وتدرس الرابطة انطلاق الموسم المقبل في شهر سبتمبر المقبل، لكن لم يتم تحديد موعد محدد لانطلاق المسابقة حتى الآن، على أن ينتهى الموسم المقبل في يونيو من عام 2024 بحجد أقصى.

وعقدت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، مؤتمرا صحفيا الأحد الماضي لإعلان تفاصيل مسابقة الدوري الممتاز فى الموسم الجديد 2023 - 2024 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتطرق المؤتمر الصحفي للحديث عن شكل الموسم الجديد من بطولة الدوري، وتفاصيل البطولة وموعد انطلاقها، والارتباطات التى تنتظر الأندية والمنتخبات الوطنية خلال الموسم الجديد.

واستقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة على تسليم درع الدورى المصرى الأهلى في مباراته مع حرس الحدود والمقرر إقامتها الأسبوع المقبل وتحديد يوم الأربعاء 19 يوليو الجاري، وكشفت الرابطة في الساعات الأخيرة أنه سيكون من الصعب تسليم النادى الأهلى درع الدورى فى مباراة القمة أمام الزمالك اليوم.