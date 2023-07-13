شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المحطة الأخيرة لـ أحمد العجوز مع الإسماعيلى قبل مهمة بورفؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستكون مباراة الاتحاد السكندرى المحطة الأخيرة لأحمد العجوز فى مهمته مع الإسماعيلى هذا الموسم، بعدما نجح الفريق فى ضمان البقاء فى بطولة الدورى المصرى الموسم المقبل.

وأعلن فريق بورفؤاد أحد أندية دورى المحترفين، التعاقد مع أحمد العجوز نجم الإسماعيلى السابق مديرا فنيا للفريق فى الموسم المقبل 2023 / 2024.

ويقود أحمد العجوز فريق بورفؤاد الصاعد لدورى المحترفين فى الموسم الجديد، بعدما قاد فريق كهرباء الإسماعيلية فى الموسم الماضى، والعمل كمدير للكرة فى نادى الإسماعيلى فى الفترة الحالى.

ويستعد الإسماعيلى حاليا لمواجهة فريق الاتحاد السكدرى المقرر لها السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

تصرف اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادى الإسماعيلى، مكافأة الفوز على فريق الداخلية للاعبين، في المباراة التى جمعتهما على استاد السويس في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدورى.

وفاز الإسماعيلى على الداخلية 1-0 ليضمن البقاء في بطولة الدورى بشكل رسمى، ليخرج الدراويش من كابوس الهبوط بعد موسم صعب على كل جماهير الإسماعيلى لما به من العديد من الأزمات والمشاكل.