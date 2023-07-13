شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد ساحر بيراميدز يحتفل بعيد ميلاده الـ38 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل عبد الله السعيد، نجم بيراميدز الحالى والأهلى السابق، اليوم الخميس بعيد ميلاده الـ38، حيث ولد بمحافظة الإسماعيلية فى 13 يوليو 1985، بدأ عبد الله السعيد مسيرته الكروية فى النادى الإسماعيلى بقطاع الناشئين، وانضم للفريق الأول للدراويش ليسطع نجمه ويجذب أنظار قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، إلا أن مسئولى القلعة الحمراء استطاعوا أن يحصلوا على خدمات اللاعب.

ومع الأهلى تألق عبد الله السعيد وحصد العديد من البطولات، جاءت كالتالى: 4 ألقاب دورى عام، بطولة واحدة كأس مصر، وبطولتين من كأس السوبر المصرى، وكأس السوبر الأفريقى ودورى أبطال أفريقيا.

وخاض عبد الله السعيد تجربة احترافية قصيرة فى صفوف كوبيون بالوسورا الفنلندى ثم انتقل إلى الدورى السعودى عبر بوابة نادى أهلى جدة، قبل أن يعود مجدداً إلى مصر عبر بوابة نادى بيراميدز.

عبد الله السعيد أحدث ضجة فى الكرة المصرية عندما كان لاعبًا فى صفوف النادى الأهلى، وقام بالتوقيع لصفوف الزمالك الأمر الذى ترتب عليه إعلان مجلس إدارة القلعة الحمراء عرض اللاعب للبيع وانتقل اللاعب بعدها لصفوف أهلى جدة السعودى، قبل أن يعود إلى براميدز.

عبد الله السعيد كان قد دخل نادى المائة بالموسم قبل الماضى بعد هدفه فى مرمى الاتحاد السكندرى، بعد رحلة مع أندية الإسماعيلى والأهلى قبل أن يرتدى قيمص بيراميدز.

اللاعب صاحب الـ38 عامًا، خاض 570 لقاء طوال تاريخه مع الساحرة المستديرة مسجلاً 149 هدفا وصانعًا 119 لزملائه خلال 45069 دقيقة لعب، أهداف السعيد جاءت بواقع 35 مع الإسماعيلى، و67 هدفا مع الأهلى، و45 هدفا مع بيراميدز.

وبدأ السعيد مسيرته فى الدورى المصرى موسم 2003-2004 بينما سجل أول أهدافه فى موسم 2005-2006، ويلعب السعيد حاليا مع بيراميدز موسمه رقم 17 فى الدورى المصري.

ويمتلك عبد الله السعيد مسيرة حافلة مع منتخب الفراعنة، حيث انضم صانع ألعاب المنتخب إلى الفريق الأول للفراعنة عام 2008، وشارك فى 55 مباراة دولية سجل خلالها 6 أهداف وصنع تسعة أهداف.