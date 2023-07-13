شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الطبى للزمالك يتابع عملية تأهيل الونش من الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواصل الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بصورة مستمرة مع محمود حمدى "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض للاطمئنان على مرحلة التأهيل من إصابة الرباط الصليبى التى يخوضها اللاعب خلال الفترة الحالية بالإمارات.

ويواصل محمود حمدى الونش مرحلة التأهيل فى دبى بالإمارات، للتعافى من إصابة الرباط الصليبى التى لحقت به خلال الفترة الماضية وأبعدته عن صفوف الفريق الأبيض.

وتعد مرحلة التأهيل التى يخوضها الونش هى المرحلة قبل الأخيرة للاعب، والتى سيخوض بعدها مرحلة التأهيل فى الملعب، تمهيدًا للعودة للملاعب والمشاركة مع فريقه فى الموسم الجديد.

وكان الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى للزمالك، قد أكد أن العملية التى أجراها "الونش" عبارة عن إعادة بناء الرباط الصليبى الأمامى بواسطة المنظار الجراحى، موضحاً أن حالة "الونش" مطمئنة بعد إجراء الجراحة، فى أحد مستشفيات ألمانيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لخوض لقاء الأهلى المقرر له يوم الخميس المقبل، والمؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.