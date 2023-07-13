شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يترقب نتيجة قرعة المونديال اليوم لتحديد وديات المنتخب الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، نتائج قرعة تصفيات كأس العالم عن قارة أفريقيا المقرر لها اليوم الخميس، لتحديد الوديات المناسبة للمنتخب فى معسكرى أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

ويقام حفل سحب قرعة تصفيات كأس العالم 2026 في دولة كوت ديفوار في السابعة مساء اليوم الخميس بحضور محمد غرابة مدير المنتخب في ظل غياب فيتوريا المدير الفني لارتباطه بقضاء فترة الإجازة الصيفية مع أسرته في أوروبا.

ويُنتظر أن يتواجد منتخب مصر على رأس إحدى المجموعات التسع في تصفيات كأس العالم 2026، بعدما حل ضمن التصنيف الأول لمنتخبات كرة القدم بالقارة السمراء، حيث جاء منتخب الفراعنة في المركز الخامس بآخر تصنيف شهري للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وذلك خلف منتخبات المغرب، والسنغال، وتونس، والجزائر.

وبحسب النظام الجديد لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، يتأهل متصدرو المجموعات التسعة، فيما يخوض أفضل منتخب من أصحاب المركز الثاني ملحق مع منتخب آخر من خارج القارة السمراء للمنافسة على مقعد آخر مؤهل إلى مونديال 2026 والذي يقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبا.