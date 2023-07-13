شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك مع صافرة محمود البنا قبل القمة.. 18 انتصارا و6 هزائم فى 31 مباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدار الحكم الدولى محمود البنا 31 مباراة للزمالك في جميع البطولات منذ بداية مسيرته التحكيمية، فاز خلال الفارس الأبيض في 18 مواجهة وتعادل في 7 وتلقى الخسارة فى 6 مناسبات فقط. على صعيد البطاقات الملونة أشهر البنا البطاقة الصفراء للاعبي الزمالك 59 مرة والبطاقة الثانية مرة وحيدة و3 بطاقات حمراء. واحتسب للاعبي الزمالك 12 ركلة جزاء، وسبق له إدارة مباراة قمة وحيدة فاز بها الأهلى بهدفين لهدف وحيد، لوكنه احتسب ضربة جزاء للزمالك أهدرها محمود علاء. وأعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم تعيين محمود البنا حكما لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى الممتاز. وتوج الأهلى بلقب الدورى رقم 43 فى تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء الاثنين الماضى، وقبل 3 أيام من مباراة القمة ضد الزمالك غدا الخميس، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ31 من عمر مسابقة الدورى المصري.

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