شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سطوحى يعود لتشكيل الطلائع أمام بيراميدز بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى جهود لاعبه خالد سطوحى فى مباراة بيراميدز، المقرر لها الثامنة والنصف مساء غد الجمعة على استاد الدفاع الجوى بالجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدورى المصرى.

وكان خالد سطوحى قد غاب عن مباراة الطلائع مع أسوان بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث فى مباراة سيراميكا التى انتهت بالتعادل السلبى.

ويخوض الطلائع مرانه الأخير، اليوم، ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق الليلة.

وعكف عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى للطلائع، على تصحيح أخطاء لاعبيه التى ظهرت فى مباراة أسوان التى فاز بها بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للدوري.

كما عكف بسيونى على دراسة مباريات بيراميدز بالدورى، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق السماوى قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالمسابقة، فى ظل صعوبة المباراة التى تأتى فى الأمتار الأخيرة لمسابقة الدوري.

ويستعيد فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى جهود نجميه محمد شحاتة ومحمد سمير لاعبا الفريق فى مباراة بيراميدز.

وغاب الثنائى عن مباريات الطلائع فى الفترة الأخيرة بسبب تواجدهم مع المنتخب الأوليمبى الذى تأهل لأولمبياد باريس 2024 ولكنه خسر اللقب الافريقى فى المباراة النهائية لصالح المغرب.

وتأكد بقاء طلائع الجيش بعد فوزه على أسوان بهدف سجله أحمد متعب فى المباراة التى أقيمت بينهما بملعب جهاز الرياضة فى الأسبوع الثالث والثلاثين.

ويحتل الطلائع المركز الثانى عشر فى جدول الدورى حالياً برصيد 36 نقطة، بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز فى ثمانية لقاءات وتعادل فى 12 مباراة وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 31 هدفاً وتلقت شباكه 41.

واستهل بسيونى رحلته مع الطلائع بالفوز على سموحة بهدفين دون رد ثم الفوز على الإسماعيلى بهدف دون رد قبل أن يخسر من البنك الأهلى فى كأس مصر بركلات الترجيح ثم تعادل مع سيراميكا بالدورى سلبياً ثم حقق الفوز على أسوان بهدف دون رد.