شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتحدى الزمالك الليلة بحثاً عن "مسك الختام" فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مع دقات الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس آخر مبارياته المهمة هذا الموسم حينما يواجه غريمه التقليدي الزمالك على استاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى، فى لقاء لن تنقصه الاثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات القمة على مر السنين.

وتوج الأهلى بلقب الدورى رقم 43 فى تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء الاثنين الماضى، وقبل 3 أيام من مباراة القمة.

ويعد الأهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة في مقابل 14 لقب للزمالك وثلاثة للإسماعيلى ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والاوليمبى.

ويدين الأهلى بالفضل في هذا الإنجاز لمدربه السويسري مارسيل كولر الذى أعاد هيكلة فريق الكرة ونجح في تحقيق العلامة الكاملة بكل البطولات التي شارك فيها بإستثناء كأس العالم للأندية.

ويتربع الأهلى على عرش صدارة أندية الدوري برصيد 75 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق الفوز فى 23 مباراة، وتعادل فى 6 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ54 هدفا، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً، حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

في المقابل يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 59 نقطة بعدما لعب 32 مباراة حقق الفوز في 17 لقاء وتعادل في 8 مواجهات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 49 هدفا وتلقت شباكه 30 هدفا.

وطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى لاعبيه بتحقيق الفوز على الزمالك الليلة ليكون بمثابة مسك الختام لموسم صعب وشاق توج فيه المارد الأحمر بكل الألقاب المحلية والافريقية من أجل الاحتفال مع جماهيرهم وإنهاء الموسم بفرحة.

وطالب كولر لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى الخصم وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس وضرورة حسم المباراة مبكرا وعدم الانتظار حتى الأمتار الأخيرة من عمر المباراة، وهو ما يتسبب في ضغط ذهني وبدني على اللاعبين.

وحرص كولر على مشاهدة عدد من الفيديوهات الخاصة بالزمالك خلال الأيام الماضية من أجل معرفة أسلوب لعب الفارس الأبيض وطريقته في حالة الهجوم والدفاع وخلال الاستحواذ على الكرة وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه، من أجل وضع الخطة المناسبة لهذه المباراة.

ويغيب عن الاهلى في مباراة الليلة أكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمود متولى وعمرو السولية للإصابة وأيمن أشرف وشادى حسين لأسباب فنية وحمدى فتحى وبرونو سافيو للرحيل عن النادى.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الزمالك مكون من محمد الشناوي -علي معلول - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني - مروان عطية - أليو ديانج- مجدى أفشة- حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو.

في المقابل طالب الكولومبي أوسوريو المدير الفني لنادى الزمالك لاعبيه بضرورة تحقيق الانتصار الليلة على الأهلى لمصالحة جماهيرهم الغاضبة من فقدان البطولات هذا الموسم ، وتمثل مباراة القمة الليلة الظهور الأول للمدرب الكولومبي ويسعى بالطبع لترك انطباع جيد لدى جماهيره لاسيما بعد الطفرة التي ظهرت على أداء الفارس الأبيض في الأسابيع الأخيرة تحت قيادته الفنية.

وقاد أوسوريو 12 مباراة مع الزمالك بواقع تسعة لقاءات في الدوري وثلاثة بكأس مصر وحقق الفوز في 9 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 10 أهداف.

ويغيب عن صفوف الزمالك أمام الأهلي كل من، محمود حمدي الونش للإصابة، ومصطفى شلبي بسبب الإصابة بكسر في وجه القدم في مباراة غزل المحلة.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام الاهلى مكون من حراسة المرمى: محمد صبحي ، خط الدفاع: محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي ، خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله نيمار - أحمد سيد "زيزو ، خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.