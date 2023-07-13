كولر يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك اليوم في القمة 126

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدير الفني السويسري مارسيل كولر على تشكيل الأهلي أمام الزمالك والذي سيخوض به مواجهة القمة اليوم والمؤجلة من الأسبوع 31 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

يدخل الأهلي المباراة تحت قيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر منتشيًا بتحقيقه لقب بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري، حيث يسعى المدرب لاستغلال الحالة المعنوية الجيدة لدى اللاعبين للفوز في المباراة التي دائمًا ما تحمل حسابات أخرى نظرًا للصراع التاريخي الكبير بين الفريقين.

وعلى الجانب الأخر يخوض الزمالك المباراة بقيادة المدير الفني أوسوريو رافعًا شعار لا بديل عن الفوز، من أجل إسعاد الجماهير وتعويضهم عن ضياع لقب الدوري هذا الموسم وفقدان فرصة الصعود لدوري أبطال أفريقيا للنسخة المقبلة.

ومن المتوقع أن يعتمد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على طريقته المعتادة وهي 4-3-3.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك اليوم

حارس المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – علي معلول

الوسط: مروان عطية – أحمد قنوسي – أليو ديانج أو رامي ربيعة

الهجوم: بيرسي تاو – حسين الشحات – كهربا

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم في القمة 126

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية إلى ملعب استاد القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس من أجل متابعة مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك والمؤجلة من منافسات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بدء المباراة في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 9:30 بتوقيت أبو ظبي، 7:30 بتوقيت السودان، 6:30 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

وستكون مباراة القمة منقولة عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية المصرية والحاصلة على حقوق نقل الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.