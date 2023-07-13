شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد يجهز أجويرو لقيادة هجوم غزل المحلة أمام حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر خالد عيد، المدير الفنى لفريق غزل المحلة، على الدفع بالمهاجم عبد الرحمن عاطف "أجويرو" خلال التشكيل الأساسى فى المباراة المقبلة أمام حرس الحدود فى ختام مباريات بطولة الدورى الممتاز.

ومن جانب آخر تعد مواجهة حرس الحدود من أهم المباريات لفريق غزل المحلة هذا الموسم وحسم البقاء فى بطولة الدورى الممتاز بشكل رسمي الموسم المقبل.

ويلاقى فريق غزل المحلة نظيره حرس الحدود ضمن مباريات الجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث تقام على استاد المكس بالإسكندرية يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثامنة و النصف مساء.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 33 نقطة حيث حقق الفوز في 8 مباريات والتعادل في 9 مباريات والهزيمة في 16 مباراة.