شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الزمالك يتعادل فى القمة ويتوج بطلا للدورى للمرة الخامسة بتاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 13 يوليو 1984، تعادل الزمالك مع الأهلى فى القمة 54 لبطولة الدورى بهدفين لكل فريق ليتوج الفارس الأبيض بطلا للإيجيبشن ليج للمرة الخامسة فى تاريخه، وأقيمت القمة رقم 54 فى ختام مباريات الأسبوع رقم 22 والأخير لمسابقة الدورى موسم 1983-1984، والحاسمة للقب البطولة.

دخل الزمالك المباراة وهو متصدرا برصيد 35 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلى، ولم يكن أمام الراحل محمود الجوهرى المدير الفنى للأهلى آنذاك، بديلا سوى الفوز، وصفوف الفريق ينقصها اللاعبين الدوليين المشاركين فى أولمبياد لوس أنجلوس على رأسهم "محمود الخطيب، مصطفى عبده، مجدى عبدالغنى، طاهر أبوزيد، ربيع ياسين، ومعهم مختار مختار، والحارسين ثابت البطل وإكرامى الشحات للإصابة".

وجاء تشكيل الأهلى فى المباراة مكونا من: أحمد شوبير، حمدى أبوراضى، محمود صالح، محمد حشيش، مدحت رمضان، علاء ميهوب، ضياء السيد، خالد جاد الله، أسامة عرابى، محمد عامر "كابتن الفريق"، زكريا ناصف.

وفى الشوط الثانى خرج ضياء السيد المصاب ونزل تيسير محمد بدوى فى الدقيقة 21، ثم رمضان السيد بدلا من حمدى أبوراضى، مما دفع الجوهرى لإجراء تغيير تكتيكى فى أرض الملعب حيث لعب مدحت رمضان ظهير أيمن بدلا من أيسر، وعاد أسامة عرابى للظهير الأيسر.

بينما كان التعادل أو الفوز يكفى الزمالك لاستعادة اللقب الغائب آخر 5 مواسم، والذى كان يغيب عنه كل من عادل المأمور، إبراهيم يوسف، بدر حامد، محمد حلمي للانضمام للمنتخب فى بطولة أولمبياد 1984.

ودخل الزمالك المباراة بقيادة محمود أبورجيلة بتشكيل مكون من: عادل المندوه، محمد صلاح الدين، سعيد الجدى، أشرف قاسم، هشام يكن، جمال عبدالحميد، فاروق جعفر "كابتن الفريق"، أيمن يونس، نصر إبراهيم، الغانى إيمانويل كوارشى، طارق يحيى، ونزل إسماعيل يوسف بدلا من جمال عبدالحميد، وأحمد عبدالحليم بدلا من نصر إبراهيم.

بصافرة إيطالية للحكم بيترو ديليا انطلقت ضربة البداية، وفى الدقيقة 12 احتسب الحكم خطأ على حمدى أبوراضى، رفعها طارق يحيى ويقابلها نصر إبراهيم فى شباك أحمد شوبير، لينال شرف تسجيل أول هدف رسمى فى شباك أيوب الكرة المصرية، بعد عذرية استمرت 732 دقيقة.

وفى الدقيقة 36 تعادل الأهلى من ضربة جزاء سجلها خالد جاد الله، وفى الشوط الثانى أعاد الغانى كوارشى التقدم للزمالك فى الدقيقة 31 بقذيفة رأسية، قبل أن يدرك علاء ميهوب هدف التعادل للأهلى قبل نهاية المباراة بخمسة دقائق.

وشهدت المباراة طرد زكريا ناصف لاعب الأهلى لتعديه بالركل لمحمد صلاح الدين لاعب الزمالك، ليتوج الأبيض بلقب الدورى للمرة الخامسة فى تاريخه.

وعلى المستوى المحلى، فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 14 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 28 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.

وفاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة وهى البطولة التى أقيمت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الاتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.

وعلى مستوى العالم العربى فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين، وتمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمرة الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 4 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضًا، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.

وإجمالا فاز الزمالك طوال تاريخه بـ79 بطولة، بين محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزا بالبطولات فى الوطن العربى.