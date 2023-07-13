شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مباراة الأهلى والزمالك اليوم الخميس 13 / 7 / 2023 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى والزمالك على استاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1- ترتيب الأهلى فى جدول الدورى

يتربع الأهلى على عرش صدارة أندية الدوري برصيد 75 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق الفوز فى 23 مباراة، وتعادل فى 6 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ54 هدفا، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً، حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

2- ترتيب الزمالك فى جدول الدورى

يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 59 نقطة بعدما لعب 32 مباراة حقق الفوز في 17 لقاء وتعادل في 8 مواجهات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 49 هدفا وتلقت شباكه 30 هدفا.

3- آخر ظهور للأهلى في الدوري

حقق الأهلى فوزاً على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في آخر ظهور بالدوري سجلهما على معلول ومحمود كهربا.

4- آخر ظهور للزمالك في الدوري

حقق الزمالك فوزاً على فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

5- القناة الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والزمالك فى الدوري المصري الممتاز فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

6- القيمة التسويقية للأهلى والزمالك

مباراة القمة الليلة تساوى 49.43 مليون يورو حيث تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 29.60 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 19.83 مليون يورو.

7- أول هدف للأهلى والزمالك فى القمة

وعبر تاريخ طويل من مباريات القمة فى الدوري، تحفل شجرة الهدافين بين الأهلى والزمالك بالعديد من الأرقام الخاصة، فقد سجل سعد رستم أول هدف للزمالك فى لقاء القمة الأول عام 1948، فيما أحرز أحمد مكاوي أول أهداف الأهلي فى شباك الزمالك فى نفس اللقاء.

8- هدافو مباريات القمة فى الأهلى والزمالك

يتصدر الثنائي سيد عطية "توتو" ومحمد أبو تريكة قائمة هدافي الأهلي فى لقاءات القمة برصيد 7 أهداف، كما يتزعم الثنائي علاء الحامولي وخليل قدري قائمة هدافى الزمالك فى مواجهات الأهلي برصيد 5 أهداف لكل منهما.

9- ملوك الهاتريك فى قمة الأهلى والزمالك

سجل وجيه مصطفى نجم الأهلي أول ثنائية فى (الكلاسيكو) الثامن الذى انتهى بالتعادل (2 – 2) ، وفى المقابل أحرز سيد عطية "توتو" لاعب الأهلي أول ثلاثية (هاتريك) فى لقاءات القمة في المواجهة العاشرة عام 1954 وفاز فريقه (4 – 2).

ويعد خالد بيبو لاعب الأهلي الوحيد الذى أحرز رباعية فى القمة رقم 89 عام 2002، ويعد سيد الضظوي أول من أحرز هدفاً من ركلة جزاء فى القمة رقم 15 عام 1956.

10- الأهلى بطل الدوري

وتوج الأهلي بلقب الدوري رقم 43 في تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي، وقبل 3 أيام من مباراة القمة ،ويعد الاهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة في مقابل 14 لقب للزمالك وثلاثة للإسماعيلى ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والاوليمبى.