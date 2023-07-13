شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك الليلة فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر
وتوج الأهلى بلقب الدوري رقم 43 فى تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء الاثنين الماضى، وقبل 3 أيام من مباراة القمة ضد الزمالك اليوم الخميس، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ31 من عمر مسابقة الدورى المصرى.
ويعد الأهلى البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة فى مقابل 14 لقبا للزمالك وثلاثة للإسماعيلى ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والاوليمبى.
ويدين الأهلى بالفضل فى هذا الإنجاز لمدربه السويسرى مارسيل كولر الذى أعاد هيكلة فريق الكرة ونجح فى تحقيق العلامة الكاملة بكل البطولات التى شارك فيها باستثناء كأس العالم للأندية.
مواعيد مباريات الأهلى المقبلة8.30 مباراة الأهلى والزمالك - الليلة
07:00 مساء يوم الأحد 16 يوليو ـ المقاولون العرب vs الأهلي
08:30 مساء الأربعاء 19 يوليو ـ الأهلي vs حرس الحدود
08:30 مساء الأحد 23 يوليو: بيراميدز vs الأهلي
يستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى.
القناة الناقلة لمباراة الأهلى والزمالكوتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والزمالك فى الدورى المصرى الممتاز فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
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