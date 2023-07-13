شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك الليلة فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر، لمواجهة الزمالك فى قمة الدورى المصرى، الليلة، وتظهر أرقام الأهلى فى بطولة الدورى حتى الآن فلسفة كولر القائمة على الاستحواذ والكرة الهجومية، فهو الأقوى هجوميا برصيد 54 هدفا، وافتكاك الكرة فى أسرع وقت للهجوم مجددا وهو ما تظهره الأرقام الدفاعية بعدما استقبل 7 أهداف فقط فى 29 مباراة.

وتوج الأهلى بلقب الدوري رقم 43 فى تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء الاثنين الماضى، وقبل 3 أيام من مباراة القمة ضد الزمالك اليوم الخميس، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ31 من عمر مسابقة الدورى المصرى.

ويعد الأهلى البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة فى مقابل 14 لقبا للزمالك وثلاثة للإسماعيلى ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والاوليمبى.

ويدين الأهلى بالفضل فى هذا الإنجاز لمدربه السويسرى مارسيل كولر الذى أعاد هيكلة فريق الكرة ونجح فى تحقيق العلامة الكاملة بكل البطولات التى شارك فيها باستثناء كأس العالم للأندية. مواعيد مباريات الأهلى المقبلة8.30 مباراة الأهلى والزمالك - الليلة مواعيد مباريات الأهلى المقبلة8.30 مباراة الأهلى والزمالك - الليلة

07:00 مساء يوم الأحد 16 يوليو ـ المقاولون العرب vs الأهلي

08:30 مساء الأربعاء 19 يوليو ـ الأهلي vs حرس الحدود

08:30 مساء الأحد 23 يوليو: بيراميدز vs الأهلي