شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عطية وديانج يؤجلان حسم تشكيل الأهلى أمام الزمالك الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب الثنائى أليو ديانج ومروان عطية لاعبا النادى الأهلى فى تأجيل حسم السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للفريق للتشكيل المنتظر أن يدفع به الليلة لمواجهة الزمالك الليلة فى الدوري.

ويلتقى الفريقان فى مباراة مؤجلة من الجولة 31 بالدورى المصرى، لكنها لن تؤثر على مسيرة أى منهما فى المسابقة خلال الموسم الحالى.

وغادر مروان عطية معسكر الأهلى صباح اليوم الخميس لتشييع جثمان والده الذى توفى منذ ساعات قليلة، ولم يتضح الموقف النهائى للاعب سواء بالعودة للظهور فى اللقاء أو الغياب عن المباراة.

وشهدت قائمة الأهلى لمواجهة الزمالك ضم المالى أليو ديانج لاعب خط وسط الأهلى رغم قرار إيقافه، حيث يترقب المارد الأحمر وصول إخطار من الاتحاد الدولى فيفا برفع الإيقاف بعد إنهاء أزمة مستحقات وكيل أعماله.

وكان اتحاد الكرة المصرى قد تلقى خطابا من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) لإبلاغه بإيقاف أليو ديانج لمدة 6 أشهر، بسبب عدم قيام ديانج بتسديد مستحقات وكيل أعماله السابق، من صفقة انضمامه للأهلى قادما من مولودية الجزائر قبل أن يُسدد الأهلى الغرامة اليوم ليُخطر الفيفا نظيره المصرى باستلام المبلغ وتنتهى الأزمة سريعاً ويكون من حق اللاعب المشاركة مع الفريق فى المباريات المقبلة.

واتفق الأهلى مع ديانج على سداد المبلغ بالكامل لوكيله السابق، على أن يتم خصمه من مستحقات اللاعب المالية على دفعات.

وتوج الأهلى بلقب الدورى المصرى لموسم 2022-2023 بعد خسارة بيراميدز أمام سيراميكا 1-2، فى المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدورى المصرى لكرة القدم.