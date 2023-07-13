شكرا لقرائتكم خبر عن 5 بدائل فى صفوف الأهلى لحل أزمة خط الوسط فى مباراة الزمالك الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، أزمة فى خط وسط فريقه قبل مواجهة الزمالك المقرر لها الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، فى مباراة مؤجلة من الجولة 31 بالدورى المصرى، لكنها لن تؤثر على مسيرة أى منهما فى المسابقة خلال الموسم الحالي.

وخرج مروان عطية من معسكر الأهلى صباح اليوم لتشييع جثمان والده الذى توفى منذ ساعات قليلة ولم يتضح موقفه النهائى من المشاركة فى المباراة، كما لم يخطر الاتحاد الدولى فيفا، اتحاد الكرة المصرى برفع الإيقاف عن المالى أليو ديانج لاعب خط وسط الأهلى رغم انتهاء أزمته مع وكيل أعماله فيما يغيب عمرو السولية عن مباراة القمة بسبب الإصابة فى العضلة الخلفية، ورحل حمدى فتحى عن القلعة الحمراء للاحتراف فى الوكرة القطرى.

ويصبح الخماسى محمد مجدى أفشة ورامى ربيعة وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخرى وأحمد القندوسى هم البدائل المتوقعة لحل أزمة خط وسط الأهلى الليلة فى مباراة القمة لاسيما فى ظل جاهزية هؤلاء اللاعبين وتواجدهم فى معسكر المارد الاحمر.

يدخل فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مع دقات الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس آخر مبارياته المهمة هذا الموسم حينما يواجه غريمه التقليدي الزمالك على استاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى، فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات القمة على مر السنين.

وتوج الأهلى بلقب الدورى رقم 43 فى تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء الاثنين الماضى، وقبل 3 أيام من مباراة القمة.

ويعد الأهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة في مقابل 14 لقب للزمالك وثلاثة للإسماعيلى ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والاوليمبى.

ويدين الأهلى بالفضل في هذا الإنجاز لمدربه السويسري مارسيل كولر الذى أعاد هيكلة فريق الكرة ونجح في تحقيق العلامة الكاملة بكل البطولات التي شارك فيها باستثناء كأس العالم للأندية.