شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت يعسكر فى القاهرة استعدادا للبطولة العربية للجودو بالعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد الكويتى للجودو إقامة معسكر بالقاهرة خلال الفترة المقبلة، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى منافسات البطولة العربية التى تقام بالعلمين فى الفترة من 12 إلى 18 أغسطس المقبل.

وأكد الاتحاد الكويتى مشاركته فى منافسات البطولة بعدد 120 لاعبا ولاعبة بمراحل الأشبال والبراعم والناشئين بالبطولة.

ويخوض منتخب الجودو تدريباته بالمركز الأولمبى على قدم وساق استعدادا للبطولة العربية، والتى تقام بمدينة العلمين أغسطس المقبل.

وأعلن الاتحاد العربى للجودو عن موعد انطلاق البطولة العربية للجودو، حيث إنه من المقرر أن تقام البطولة فى الفترة من 12 إلى 18 أغسطس المقبل بمشاركة العديد من الدول العربية، فى ظل ثقة الاتحادات الدولية والعربية والأفريقية.