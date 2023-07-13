شكرا لقرائتكم خبر عن الأبراج بتقول إيه قبل القمة.. كولر سيكون مبدعا.. وأوسوريو النجاح حليفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة القمة بين فريقى الأهلى والزمالك، والتى تقام فى الثامنة والنصف من مساء اليوم باستاد القاهرة.

وقبل ساعات قليلة من مباراة القمة التى تحمل رقم 126 بين قطبى الكرة المصرية، نرصد توقعات الأبراج للمدير الفنى لكل فريق سواء مارسيل كولر مدرب الأهلى وأوسوريو مدرب الزمالك.

كولر العقرب

كولر مدرب الأهلى مواليد 1 نوفمبر من مواليد برج العقرب، وتطلب منه الأبراج التروى هذا اليوم، وعدم اتخاذ أى قرارات سريعة، ولا تترك أحداً يخدعك، وتقول الأبراج لكولر "ستكون مبدعا كعادتك حتى تنجح وتتفوق فى مجالك المهنى".

أوسوريو الجوزاء

وفيما يخص أوسوريو فإنه مواليد 8 يونيو من مواليد برج الجوزاء، وتقول له الأبراج "حاول أن تبتعد عن التوتر اليوم لن يكون هذا فى صالحك، لا تدع الأفكار السيئة تسيطر عليك وتعكر عليك صفو حياتك، كما عليك أن تتخلص من كل الأمور التى كانت تسبب لك القلق والتوتر أثناء عملك، فلا تتراجع أمام العقبات الصغيرة".

وتخبر الأبراج أوسوريو أنه رغم الضغوط لن يقف أمامك شىء والنجاح حليفك، وستزدهر رفاهيتك وأنت تشارك اللحظات السعيدة مع الآخرين.